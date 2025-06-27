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06:33, 27 июня 2025Россия

Атаку БПЛА отразили еще в одном российском регионе

Губернатор Бочаров: Массированную атаку БПЛА отразили в Волгоградской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена в Волгоградской области. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областная администрация в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и г. Волжский Волгоградской области», — сообщил губернатор.

Бочаров уточнил, что на местах падения обломков беспилотников зафиксированы возгорания травы. Пострадавших нет.

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