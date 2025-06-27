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06:28, 27 июня 2025Россия

Атаку БПЛА отразили в российском регионе

Врио губернатора Слюсарь: Система ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что, предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении 16 БПЛА. Уточнялось, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 26 июня по 0:00 27 июня. Больше всего беспилотников, а именно семь, были сбиты на территории Курской области.

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