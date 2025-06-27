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18:36, 27 июня 2025Из жизни

Четыре женщины пережили удар молнии и сделали одинаковые татуировки

People: Четыре американки пережили удар молнии и сделали одинаковые тату с ней
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Ashley Fenoglio Ramos / People.com

Четыре жительницы США пережили удар молнии в штате Флорида и решили сделать одинаковые татуировки в честь чудесного спасения. Об этом пишет People.

В субботу, 21 июня, сестры Даниэль и Тейлор Стерджилл и их две подруги Бекки Джонсон и Келли Брайант из штата Кентукки отдыхали на острове Марко во Флориде. Они были на пляже, когда включилась сирена, извещающая о надвигающемся шторме. Ближайшим укрытием была хижина с соломенной крышей, куда американки и спрятались от непогоды. Вскоре молния ударила прямо в постройку. «Я помню, что мне как будто сильно надавили на голову. А потом потеряла сознание», — рассказала Даниэль Стерджилл.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что три женщины получили легкие травмы, однако на всякий случай госпитализировали всех. Как объяснил начальник пожарной охраны, молния ударила в хижину, однако не затронула ни одну из пострадавших напрямую. «Прямого контакта людей с молнией не было. Однако ее энергия, электричество их затронуло», — объяснил спасатель.

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Джонсон рассказала, что после удара потеряла сознание, а когда пришла в себя, ничего не слышала и почти ослепла на какое-то время. Женщины заявили, что им очень повезло остаться в живых, и в честь чудесного спасения решили сделать одинаковые татуировки. «Итак, мы здесь, делаем одинаковые тату с молнией, чтобы помнить о нашей девичьей поездке», — заявила Джонсон в интервью в тату-салоне.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо два альпиниста пережили удар молнии. Чтобы спасти их, вертолету спасателей пришлось подняться на рекордную высоту.

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