Дубинский: Зеленский намерен использовать дроны против РФ в огромных масштабах.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует использовать дроны против России в огромных масштабах. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«После бенефиса Зеленского на саммите НАТО, стало понятно, о чем он говорил перед этим с главными разжигателями войны — британскими монархом и чиновниками. Украина должна превратиться в дронландию», — отметил политик.

По его словам, этими беспилотниками Киев «с утра до вечера планирует засыпать Россию, не имея другого оружия». То есть, постоянная угроза со стороны Украины должна стать для России реальностью, объяснил Дубинский.

Ранее Дубинский заметил одну унизительную деталь, говоря об украинском лидере. По его словам, Владимира Зеленского посадили в угол зала, где прошел ужин лидеров стран НАТО. Как отметил депутат, политика отсадили в угол не для того, чтобы обидеть, а чтобы он «не отсвечивал» перед встречей с Трампом, который также отнесся к Зеленскому «неуважительно».