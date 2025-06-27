Небензя: Зеленский мертв в политическом плане

В политическом плане президент Украины Владимир Зеленский уже мертв, заявил в интервью RT постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его мнению, после конца пребывания у власти политику придется понести ответственность «за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел». «Так что у него есть все причины держаться за власть и не проводить выборы», — подчеркнул Небензя.

В этом же интервью дипломат заявил, что желание Украины вернуться к границам 1991 года несбыточно. Небензя отметил, что если Киев действительно хочет мира, то прекращение мобилизации населения в Вооруженные силы Украины станет лакмусовой бумажкой серьезности этих намерений.