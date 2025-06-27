Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:12, 27 июня 2025Россия

Дипломат раскрыл последствия потери власти для Зеленского

Небензя: Зеленский мертв в политическом плане
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В политическом плане президент Украины Владимир Зеленский уже мертв, заявил в интервью RT постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его мнению, после конца пребывания у власти политику придется понести ответственность «за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел». «Так что у него есть все причины держаться за власть и не проводить выборы», — подчеркнул Небензя.

В этом же интервью дипломат заявил, что желание Украины вернуться к границам 1991 года несбыточно. Небензя отметил, что если Киев действительно хочет мира, то прекращение мобилизации населения в Вооруженные силы Украины станет лакмусовой бумажкой серьезности этих намерений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о задержании армянского архиепископа Микаеля

    Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении

    Трамп решил прекратить все торговые переговоры с Канадой

    На Западе после саммита НАТО рассказали о сбывшемся прогнозе Путина

    ВСУ использовали обмелевшие каналы в Херсонской области для атак беспилотников

    Стало известно о расколе украинских националистов

    Путин возмутился обвинениями в агрессивном поведении в адрес России

    В товарищеском матче «Краснодара» и «Динамо» произошла массовая драка

    В «Краснодаре» рассказали о мечте Галицкого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости