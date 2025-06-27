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22:20, 27 июня 2025Россия

Над российским регионом сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России: ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона над Брянской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) заметили над регионом около 20:00 по московскому времени.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее система ПВО сбила четыре БПЛА в небе над Брянской областью. Также Минобороны России сообщило о поражении 16 беспилотников.

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