Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:55, 27 июня 2025Наука и техника

Геймерам в Steam дали важный совет

Windows Central: Геймеров в Steam могут обмануть через функцию «Ранний доступ»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kyllian Santos / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Windows Central обратили внимание, что геймеров в Steam могут обмануть через функцию «Ранний доступ». Материал опубликован на сайте медиа.

«Ранний доступ» (Early Access) позволяет разработчикам публиковать предварительные версии своих игр, знакомить с ними фанатов и собирать деньги на производство. По словам редактора издания Кейла Ханта, довольно часто игровые студии продают ранние версии игр, но не доводят продукт до финального состояния и в итоге забрасывают его.

Хант рассказал, что «Ранний доступ» появился в Steam в 2013 году. В настоящий момент подобный статус имеют 14 056 тайтлов. Журналист заметил, что многие геймеры — практически все друзья и знакомые — приобретали недоделанные игры, а затем теряли свои деньги. В этой связи он предостерег игроков от покупки игр от малоизвестных студий.

«Я не возлагаю всю вину на Steam и его материнскую компанию Valve, но имею право их критиковать», — заметил автор. При этом Кейл Хант подчеркнул, что добросовестные разработчики не бросают своих поклонников: для них «Ранний доступ» остается очень хорошей возможностью собрать финансирование, получить отзывы и поделиться ранними версиями игр.

В феврале сервис Steam начал помечать игры, которые вышли в раннем доступе, но перестали получать обновления. Так, в описании игры Cavern Kings появилась плашка, что разработчики выпустили последний апдейт 8 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это чувствительно для Трампа». Украина потеряла важнейшее месторождение лития. Как это укрепит позиции России на переговорах?

    Работники старейшего уральского завода спасли зайчат

    Фицо оценил санкции против России фразой «очень секси»

    Россиянка разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей

    На Украине захотели запретить аборты из-за демографического кризиса

    Россиянки стали одними из лучших оперных вокалисток в мире

    Названы 100 лучших фильмов XXI века

    Автовладельцы согласились пересесть на экотранспорт при одном условии

    В России вынесли приговор дезертировавшему из ВСУ немецкому наемнику

    Военные отогнали стаю собак от школьника в российском городе и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости