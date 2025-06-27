Геймерам в Steam дали важный совет

Windows Central: Геймеров в Steam могут обмануть через функцию «Ранний доступ»

Журналисты издания Windows Central обратили внимание, что геймеров в Steam могут обмануть через функцию «Ранний доступ». Материал опубликован на сайте медиа.

«Ранний доступ» (Early Access) позволяет разработчикам публиковать предварительные версии своих игр, знакомить с ними фанатов и собирать деньги на производство. По словам редактора издания Кейла Ханта, довольно часто игровые студии продают ранние версии игр, но не доводят продукт до финального состояния и в итоге забрасывают его.

Хант рассказал, что «Ранний доступ» появился в Steam в 2013 году. В настоящий момент подобный статус имеют 14 056 тайтлов. Журналист заметил, что многие геймеры — практически все друзья и знакомые — приобретали недоделанные игры, а затем теряли свои деньги. В этой связи он предостерег игроков от покупки игр от малоизвестных студий.

«Я не возлагаю всю вину на Steam и его материнскую компанию Valve, но имею право их критиковать», — заметил автор. При этом Кейл Хант подчеркнул, что добросовестные разработчики не бросают своих поклонников: для них «Ранний доступ» остается очень хорошей возможностью собрать финансирование, получить отзывы и поделиться ранними версиями игр.

В феврале сервис Steam начал помечать игры, которые вышли в раннем доступе, но перестали получать обновления. Так, в описании игры Cavern Kings появилась плашка, что разработчики выпустили последний апдейт 8 лет назад.