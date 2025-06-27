Фельдшерам и акушеркам разрешат исполнять обязанности врачей

Депутат Власова: Фельдшеры с 1 сентября смогут исполнять обязанности врачей

В России с 1 сентября текущего года фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, пишет РИА Новости.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов», — отметила она.

Медикам будет разрешено делегировать полномочия. Это будет в праве делать руководитель медорганизации. Решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, добавила Власова.

По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

Речь не идет о подмене врача. Это необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, заверила Власова.

Ранее профессор Александр Сафонов рассказал, что в апреле в России самой дефицитной профессией оказались врачи. Рядом с медиками в этом списке расположились дворники, продавцы, повара, токари, фрезеровщики и шлифовщики.

До этого в Минздраве рассказали, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя зарплата врачей в России превысила отметку в 123 тысячи рублей.

