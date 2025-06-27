Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:08, 27 июня 2025Россия

Фельдшерам и акушеркам разрешат исполнять обязанности врачей

Депутат Власова: Фельдшеры с 1 сентября смогут исполнять обязанности врачей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России с 1 сентября текущего года фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова, пишет РИА Новости.

«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов», — отметила она.

Медикам будет разрешено делегировать полномочия. Это будет в праве делать руководитель медорганизации. Решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, добавила Власова.

По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

Речь не идет о подмене врача. Это необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, заверила Власова.

Ранее профессор Александр Сафонов рассказал, что в апреле в России самой дефицитной профессией оказались врачи. Рядом с медиками в этом списке расположились дворники, продавцы, повара, токари, фрезеровщики и шлифовщики.

До этого в Минздраве рассказали, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя зарплата врачей в России превысила отметку в 123 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Террористическое нападение». Журналист из КНР пострадал под Курском при ударе дрона ВСУ. В России пообещали наказать виновных

    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев

    Саммит НАТО обернулся для Киева новым открытием

    В Британии сделали вывод об отношении к Зеленскому

    В России заметили огневую точку с корабельной пушкой

    Фельдшерам и акушеркам разрешат исполнять обязанности врачей

    Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

    Силуанов объяснил происходящее с российской экономикой

    Мужчина забыл специи в машине на жаре и получил «чесночную гранату»

    Адриана Лима снялась в откровенном купальнике для Vogue

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости