Главком ВСУ прибыл на самый горячий участок фронта

Главком ВСУ Сырский сообщил, что прибыл на покровское направление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на покровское направление в рамках рабочей поездки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам главкома ВСУ, покровское направление является самым горячим участком фронта. Сырский уточнил, что ежедневно на нем происходит не менее 50 боевых столкновений.

На покровском направлении главнокомандующий ВСУ пообщался с украинскими солдатами. Он также провел совещания в подразделениях, участвующих в боях на данном участке фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участок фронта с самыми интенсивными сражениями. Он заявил, что наиболее ожесточенные бои ведутся на покровском направлении.