Главком ВСУ прибыл на самый горячий участок фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на покровское направление в рамках рабочей поездки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По словам главкома ВСУ, покровское направление является самым горячим участком фронта. Сырский уточнил, что ежедневно на нем происходит не менее 50 боевых столкновений.
На покровском направлении главнокомандующий ВСУ пообщался с украинскими солдатами. Он также провел совещания в подразделениях, участвующих в боях на данном участке фронта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участок фронта с самыми интенсивными сражениями. Он заявил, что наиболее ожесточенные бои ведутся на покровском направлении.