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13:51, 27 июня 2025Бывший СССР

Главком ВСУ прибыл на самый горячий участок фронта

Главком ВСУ Сырский сообщил, что прибыл на покровское направление
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прибыл на покровское направление в рамках рабочей поездки. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам главкома ВСУ, покровское направление является самым горячим участком фронта. Сырский уточнил, что ежедневно на нем происходит не менее 50 боевых столкновений.

На покровском направлении главнокомандующий ВСУ пообщался с украинскими солдатами. Он также провел совещания в подразделениях, участвующих в боях на данном участке фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал участок фронта с самыми интенсивными сражениями. Он заявил, что наиболее ожесточенные бои ведутся на покровском направлении.

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