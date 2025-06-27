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20:30, 27 июня 2025Из жизни

Издевательство голландской королевы над Трампом попало на видео

Президента США Дональда Трампа передразнила королева Нидерландов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Королева Нидерландов Максима передразнила президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Максима и ее муж, король Нидерландов Виллем-Александр, встретились с Трампом в Гааге, где проходил саммит НАТО. Когда они позировали перед фотографами, король поинтересовался у него, удался ли визит. Трамп ответил: «Все было отлично. Большое вам всем спасибо».

После этих слов Максима повернулась к камере и изобразила, как Трамп говорит «спасибо»: она открыла рот, выпятила губы и поболтала языком во рту. Трамп не заметил издевательств. Момент попал на видео, снятое одним из журналистов.

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