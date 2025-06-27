Издевательство голландской королевы над Трампом попало на видео

Президента США Дональда Трампа передразнила королева Нидерландов

Королева Нидерландов Максима передразнила президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Максима и ее муж, король Нидерландов Виллем-Александр, встретились с Трампом в Гааге, где проходил саммит НАТО. Когда они позировали перед фотографами, король поинтересовался у него, удался ли визит. Трамп ответил: «Все было отлично. Большое вам всем спасибо».

После этих слов Максима повернулась к камере и изобразила, как Трамп говорит «спасибо»: она открыла рот, выпятила губы и поболтала языком во рту. Трамп не заметил издевательств. Момент попал на видео, снятое одним из журналистов.

Ранее сообщалось, что старшую дочь Максимы и Виллема-Александра заставили вернуться из общежития Амстердамского университета и фактически заперли во дворце из-за угроз со стороны мафии. Придворные опасались, что девушку могут похитить представители так называемой Mocro Maffia — марокканского преступного синдиката, контролирующего треть всего трафика кокаина в Европе.