Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:13, 27 июня 2025Мир

Коммерческие суда начали маскироваться из-за угрозы атак

Коммерческие суда в Ормузском проливе используют чужие флаги из-за угрозы атак
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Коммерческие суда, следующие через Ормузский пролив, для маскировки начали использовать чужие флаги из-за угрозы атак. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в период с 12 по 24 июня 55 судов отправили нетипичные сообщения, например, «китайская собственность» или «российская нефть». Агентство подчеркивает, что владельцы кораблей опасаются из-за риска атак судов, следующих под флагом США, Израиля или Великобритании, в то время как связь с Россией или Китаем считается формой защиты.

Ранее сообщалось, что Иран может нанести удары по базам и кораблям США, находящимся в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если Израиль нарушит режим прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина за ночь выпустила по России почти четыре десятка беспилотников

    Посол США в России на прощание процитировала Пушкина

    Названо вселяющее страх в бойцов «Азова» оружие возмездия ВС России

    Алаудинов раскрыл путь войны ВСУ

    В России выявили крупную партию нелегального пива

    Назван неожиданный рецепт хорошей сексуальной жизни

    Бои с ВСУ у границы Курской области сняли на видео

    Российские войска отразили контратаки ВСУ в Сумской области

    В России заявили о спаде атак ВСУ на приграничье и увидели в этом плохой знак

    Премьер Сербии пообещал воздержаться от присоединения Белграда к санкциям против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости