Коммерческие суда начали маскироваться из-за угрозы атак

Коммерческие суда в Ормузском проливе используют чужие флаги из-за угрозы атак

Коммерческие суда, следующие через Ормузский пролив, для маскировки начали использовать чужие флаги из-за угрозы атак. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в период с 12 по 24 июня 55 судов отправили нетипичные сообщения, например, «китайская собственность» или «российская нефть». Агентство подчеркивает, что владельцы кораблей опасаются из-за риска атак судов, следующих под флагом США, Израиля или Великобритании, в то время как связь с Россией или Китаем считается формой защиты.

Ранее сообщалось, что Иран может нанести удары по базам и кораблям США, находящимся в Персидском заливе, а также закрыть Ормузский пролив, если Израиль нарушит режим прекращения огня.