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12:14, 27 июня 2025Россия

Житель приграничья со словами «это копейки» высказал Хинштейну претензию о выплатах

Житель приграничья заявил врио губернатора Хинштейну о недовольстве выплатами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Курские известия»

Житель курского села Комаровка со словами «это копейки» высказал врио губернатора Александру Хинштейну претензию о размере выплат. Видео встречи чиновника с жителями региона публикует портал «Курские известия» в Telegram.

Как заявил уроженец приграничья, выплаты в размере 65 тысяч рублей слишком малы по сравнению с тем, сколько имущества было уничтожено во время атак Вооруженных сил Украины. «Выплаты эти не покроют того, что восстановить надо, а с нынешними расценками поддержка государства вообще невесома», — приводит портал слова россиянина.

«65 тысяч рублей, считаете, на человека, это копейки?» — переспросил Хинштейн. В свою очередь, курянин повторил слова недовольства.

Ранее Хинштейн заявил, что в общей сложности власти перечисляют пострадавшим из курского приграничья порядка 7,3 миллиарда рублей в месяц.

Вот это да!
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