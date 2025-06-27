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10:23, 27 июня 2025Экономика

Крупнейший российский банк собрался снижать ставки по ипотеке

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 2 процентных пунктов с 1 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сбербанк собрался снижать ставки по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам. О решении крупнейшего российского банка стало известно РБК.

Так, с 1 июля 2025 года «Сбер» снизит ставки по ипотеке на 0,5-2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Помимо этого, банк предоставит скидку в 1 процентный пункт на кредиты индивидуального жилищного строительства, если речь идет о быстровозводимых домах.

Кроме того, с 30 июня «Сбер» снизит на 1 процентный пункт минимальные ставки по потребительским кредитам. С того же дня уменьшатся ставки по вкладам — максимальная будет достигать 18 процентов. Надбавки по вкладам линейки «СберВклад» снизятся с 1 до 0,7 процента, добавили в кредитной организации.

Ранее ВТБ снизил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на квартиры в новостройках. C учетом суммы дисконтов новая ставка по кредитам на жилье и апартаменты будет достигать от 25,3 процента, а на ИЖС — от 25,9 процента.

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