Лев растерзал пятилетнего мальчика

В Индии лев загрыз пятилетнего мальчика

В Индии лев напал на ребенка. Об этом сообщает News 24 Online.

Трагический инцидент произошел в округе Амрели, штат Гуджарат. Хищник набросился на пятилетнего Гулсингха Харилала Аджнера, сына рабочего, когда тот играл в поле возле деревни Торди. Он утащил мальчика в заросли и растерзал его. Тело нашли в 100 метрах от места происшествия.

«Льва удалось поймать вечером того же дня и отправить в центр спасения животных», — заявил представитель лесного департамента. По его словам, хищник был немедленно изолирован после атаки на человека.

Ранее сообщалось, что лев напал на директора сафари-парка в Крыму. Атака произошла 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины. В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нападения хищника.