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10:18, 27 июня 2025Из жизни

Личинки-людоеды стали селиться в людях в одной стране

Плотоядные черви атаковали жителей Гондураса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rmd_17 / Shutterstock / Fotodom

В больницах Гондураса зафиксированы случаи заражения людей плотоядными червями. Об этом сообщает The Telegraph.

Личинки мясных мух Cochliomyia hominivorax (что переводится как «людоед») обычно становятся проблемой для скота — эти паразиты начинают размножаться в ранах и мешают их заживлению. Однако эти насекомые опасны и для человека. Cochliomyia hominivorax считались полностью уничтоженными в 1990-х годах, но недавно вернулись в Южную Америку и атаковали жителей Гондураса. Виной всему — контрабанда скота через джунгли. Теперь в стране фиксируют случаи, когда плотоядные личинки попадают в носовые пазухи и открытые раны у людей, вызывая ужасную боль, а в запущенных случаях — сепсис.

В больнице Сан-Педро-Сула у 57-летней Рейны Авила личинки вручную удаляли из носа, чтобы предотвратить проникновение в мозг. «Я чувствовала, как они движутся в носу и пробираются выше», — рассказала она. 56-летний Пастор Бенитес, больной раком кожи, тоже стал жертвой Cochliomyia hominivorax. «Из моего лица извлекли более 50 червей. Если бы не врачи, я бы умер», — пожаловался он.

Врачи бьют тревогу: одна муха откладывает до 500 яиц, а вылупившиеся личинки за неделю способны довести человека до септического шока. Особенно уязвимы бездомные и люди с хроническими заболеваниями кожи.

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Ранее сообщалось, что власти США уже строят фабрику для разведения стерильных мух в Техасе, пытаясь создать биологический барьер. Еженедельно на предприятии будет вылупляться до 300 миллионов стерилизованных самцов мух, которых выпустят в природу для сокращения популяции опасных паразитов. Благодаря этому проекту после спаривания самки мясных мух не будут откладывать яйца.

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