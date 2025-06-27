Магнитная буря обрушилась на Землю

Синоптик Леус: Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле

Утром в пятницу, 27 июня, на Землю обрушилась магнитная буря. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что наша планета оказалась в потоке горячего и плотного солнечного ветра — это вызвало возмущение магнитосферы. Начавшаяся сейчас магнитная буря класса G1 считается слабой, но может достичь среднего уровня. Индекс активности составляет 1,33 единицы, уточнил Леус.

По прогнозам специалиста, буря продлится несколько часов и начнет ослабевать во второй половине дня. Геомагнитная обстановка должна нормализоваться в субботу, 28 июня, заключил метеоролог.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили россиян, что магнитные бури обрушатся на Землю в среду и четверг, 25 и 26 июня. Ученые ожидали средние по мощности возмущения магнитосферы уровня G2.