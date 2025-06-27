Мерц отказался сожалеть о похвале в адрес Израиля

Мерц не стал сожалеть о поддержке ударов Израиля по Ирану

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал выражать сожаление по поводу высказанной им поддержке ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом политик заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он прокомментировал свое высказывание о том, что Израиль делает «грязную работу» за Запад. Мерц пояснил, что международное право в настоящее время «практически не играет никакой роли в реальной политике».

«Можно ли серьезно утверждать, что Израиль нанес упреждающий удар по Ирану? Или война против Израиля ведется с 7 октября 2023 года ХАМАС, финансируемым Ираном? Без Ирана ХАМАС, вероятно, не смог бы осуществить эту атаку. Разве это не акт войны против Израиля?» — задался вопросом немецкий канцлер.

Мерц подчеркнул, что сейчас Израиль защищает себя от «вдохновителей этой войны и от экзистенциальной угрозы, которую представляет иранская ядерная бомба».

25 июня официальный представитель МИД Ирана впервые признал ущерб ядерным объектам после ударов США. «Наши ядерные установки сильно пострадали, в этом нет сомнений», — рассказал дипломат.

Однако, как пишет The Financial Times со ссылкой на данные европейских разведок, фактически Тегерану удалось вывезти большую часть своих запасов обогащенного урана. По данным издания, 408 килограммов ядерного топлива были вывезены из объекта в Фордо до атаки на него в ночь на 22 июня.