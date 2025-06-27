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18:54, 27 июня 2025Мир

МИД России заявил протест послу Германии

МИД РФ: Послу Германии заявлен решительный протест в связи с давлением на СМИ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Послу ФРГ Александру Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии», — говорится в тексте.

В МИД предупредили, что на подобные недружественные действия властей ФРГ последует ответ Москвы.

27 июня посол Германии Александр Ламбсдорфф был вызван в здание Министерства иностранных дел России. Встреча длилась более двух часов.

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