МИД России заявил протест послу Германии

МИД РФ: Послу Германии заявлен решительный протест в связи с давлением на СМИ

Послу ФРГ Александру Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии», — говорится в тексте.

В МИД предупредили, что на подобные недружественные действия властей ФРГ последует ответ Москвы.

27 июня посол Германии Александр Ламбсдорфф был вызван в здание Министерства иностранных дел России. Встреча длилась более двух часов.