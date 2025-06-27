Минюст внес в список иноагентов уехавшего из России рэпера

Минюст внес уехавшего из России рэпера Наума Блика в список иностранных агентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов рэпера Дмитрия Иордатия, известного под псевдонимом Наум Блик. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

В 2022 году Блик покинул страну, сейчас проживает во Франции. В интервью артист рассказывал, что после эмиграции работает в сети закусочных Burger King в Париже. В 2011 году у него вышел совместный трек с группой «Триагрутрика» — «Как Выжить в Париже».

«Принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о властях РФ, выступал против специальной военной операции (СВО)», — говорится в сообщении Минюста.

Ранее стало известно, что блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал артистов, покинувших Россию, людьми второго сорта. Такое мнение он выразил в выпуске обзора новостей.