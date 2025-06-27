Многодетным семьям в России станет проще бронировать билеты на самолеты

РБК: Многодетные смогут оформить единую бронь на самолетах «Аэрофлота» с 1 июля

Многодетные семьи в России смогут оформить бронь на всех членов семьи в самолетах «Аэрофлота». Об этом сообщает РБК.

С 1 июля семьям в России, у которых пять и более детей, станет проще бронировать билеты на самолеты российского авиаперевозчика. При совместной поездке несовершеннолетних с одним или двумя родителями им будет доступен формат единого бронирования. При этом на всех детей до 12 лет будут распространяться скидки в размере 50 процентов от стоимости тарифа для внутренних перелетов и до 15 процентов — для международных, а для взрослых будет действовать специальный тариф.

Внутри брони семья сможет добавить или убрать необходимые опции — оформить поездку с багажом и без него, а также получить совместное размещение на борту. Для оформления билетов заявку необходимо оставить в разделе «Спецпредложения» на сайте авиакомпании или обратиться в офисы «Аэрофлота».

Ранее в России ввели скидку 50 процентов на детские билеты в поезда дальнего следования. Льгота коснулась детей с российским гражданством от 10 до 18 лет.