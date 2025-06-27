Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: В столице в пятницу ожидается прохлада

В Москве в пятницу, 27 июня, ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В этот день погода будет формироваться с участием надвигающегося с запада барического гребня. Вырастет атмосферное давление, облаков в небе станет меньше, обойдется без дождей. Но воздух сильно не прогреется из-за холодных ветров западных румбов.

Температура воздуха составит плюс 17-19 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 15-20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 27 июня, без осадков, ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-23 градуса.

Ранее синоптик Леус сообщил, что утром в пятницу, 27 июня, на Землю обрушилась слабая магнитная буря.