Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 27 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: В столице в пятницу ожидается прохлада
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве в пятницу, 27 июня, ожидается преимущественно солнечная, но прохладная погода. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В этот день погода будет формироваться с участием надвигающегося с запада барического гребня. Вырастет атмосферное давление, облаков в небе станет меньше, обойдется без дождей. Но воздух сильно не прогреется из-за холодных ветров западных румбов.

Температура воздуха составит плюс 17-19 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 15-20 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 27 июня, без осадков, ночью плюс 11-13 градусов, днем плюс 21-23 градуса.

Ранее синоптик Леус сообщил, что утром в пятницу, 27 июня, на Землю обрушилась слабая магнитная буря.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    Ольга Серябкина в бюстгальтере спела на камеру

    В Киеве раскрыли план по переговорам с Россией

    Путин прибыл на саммит совета ЕАЭС в Минске

    ВСУ ударили дроном в 400 метрах от ядерных реакторов ЗАЭС

    В резиденции армянского католикоса произошла потасовка с полицией

    С поставками грузов в Россию из стран СНГ начались проблемы

    Выявили неожиданную пользу дневного сна

    Российскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

    Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости