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11:33, 27 июня 2025Силовые структуры

Мужчина с ножом набросился на работников российского вокзала прямо под камерами

В Омске мужчина с ножом напал на сотрудников безопасности вокзала
Варвара Митина (редактор)

В Омске мужчина с ножом напал на сотрудников безопасности вокзала на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» делится транспортная полиция Сибири.

На кадрах видно, как мужчина выходит из вокзала в сопровождении двоих сотрудников. Потом он начинает бросаться на них, пинать ногами и бить кулаками. На помощь к сотрудникам безопасности пришла женщина в гражданском, сотрудники безопасности вокзала с дубинкой и полиция.

В полиции рассказали, что сотрудники сделали замечание агрессору, который был на вокзале с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он попытался ударить мужчин ножом.

Женщина, которая попала на видео, оказалась инспектором по делам несовершеннолетних. Людмила Андреева применила к агрессивному мужчине прием борьбы, что позволило его задержать. Пострадавших в результате происшествия нет, добавили в ведомстве.

Задержанного доставили в дежурную часть, откуда перевезли в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мужчину за нападение на людей в хостеле.

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