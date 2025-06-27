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09:28, 27 июня 2025Бывший СССР

Над центром Донецка заметили украинские беспилотники

Военкор Руденко показал летающие над Донецком БПЛА ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили над центром Донецка. Кадры летающего дрона показал репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Над центром Донецка летает вражеский БЛА. Будьте предельно осторожными», — написал репортер.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области.

Помимо этого, Минобороны России отчиталось о поражении 16 БПЛА ВСУ. Отмечалось, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 26 июня по 0:00 27 июня. Больше всего беспилотников были сбиты на территории Курской области.

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