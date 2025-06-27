Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 27 июня 2025Наука и техника

Найден ключ к замедлению старения организма

Microbial Cell: Кофеин запускает в клетках процессы, способные продлевать жизнь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Кофеин может не только бодрить утром, но и запускать в клетках процессы, способные продлевать жизнь. Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выяснили, что кофеин влияет на ключевой клеточный путь AMPK — своеобразный «топливный датчик» клетки, регулирующий ее рост, устойчивость к стрессу и способность к восстановлению. Исследование опубликовано в журнале Microbial Cell.

Ранее считалось, что кофеин напрямую взаимодействует с клеточным переключателем TOR (цель рапамицина), отвечающим за рост и старение клеток. Однако новые данные показывают, что он действует опосредованно — через путь AMPK. Активация этого пути с помощью кофеина повышала устойчивость клеток дрожжей к повреждениям и продлевала их жизненный цикл.

Ученые выделяют три ключевых эффекта воздействия кофеина: улучшение клеточного роста, защита ДНК и устойчивость к стрессу. Когда исследователи блокировали путь, связанный с AMPK, эти эффекты исчезали, подтверждая, что именно этот механизм является центральным.

Хотя пока речь идет лишь об экспериментах на дрожжах, авторы подчеркивают, что AMPK — универсальный регулятор, встречающийся у многих живых организмов, включая человека. В будущем это может стать основой для новых лекарств, продлевающих здоровье и молодость.

Ранее ученые сообщали и о потенциальном вреде кофеина. Согласно исследованиям, даже после наступления сна кофеин может мешать мозгу восстанавливаться, поддерживая его в состоянии повышенной активности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики пытались задержать архиепископа, конфликтующего с Пашиняном. Ему дали два часа на добровольную явку. Что известно?

    Россиянам назвали виды недвижимости за один миллион рублей

    Россиянам заявили о безнадежности ожидания тепла

    VK представила линейку новых сервисов информационной безопасности

    В российском городе начали массово задерживать мигрантов

    Пассажирский самолет совершил грубую посадку в российском городе

    На юге Польши мужчина открыл стрельбу и скрылся в лесу

    В России ответили на угрозу Украины чаще наносить дальнобойные удары

    Российского школьника выгнали с ЕГЭ из-за одной детали в его образе

    Жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости