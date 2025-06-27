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11:30, 27 июня 2025Забота о себе

Названы приводящие к неприятному запаху изо рта ежедневные привычки

Врачи из клиники Мейо предупредили о неприятном запахе изо рта из-за кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врачи из клиники Мейо в США назвали ежедневные привычки, которые приводят к появлению неприятного запаха изо рта. Об этом пишет издание Infobae.

Как отметили медики, многие люди плохо чистят зубы. Чтобы делать это правильно, необходимо использовать не только щетку, но и специальную нить, благодаря которой можно окончательно удалить остатки пищи и бактерии, вызывающие неприятный запах, из полости рта, пояснили они.

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Кроме того, специалисты предупредили, что сигареты снижают выработку слюны, которая не дает патогенам размножаться, повышают риск возникновения различных инфекций во рту и воспаления десен, а также приводят к неприятному запаху изо рта. Кроме того, эту проблему вызывает употребление ультраобработанных продуктов и сахара, поскольку они провоцируют рост бактерий и, следовательно, появление неприятного запаха. В заключение эксперты призвали отказаться от кофе, газированных напитков и алкоголя, так как они приводят к сухости во рту и тоже вызывают неприятный запах изо рта.

Ранее гигиенист Инна Гришина заявила, что зубную боль не стоит лечить с помощью народных методов. По ее словам, для этого часто используется чеснок, но он лишь будет раздражать слизистую оболочку рта.

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