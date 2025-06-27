Неизвестный в балаклаве открыл огонь по российскому бизнесмену

На Камчатке мужчина в балаклаве выстрелил в бизнесмена, он задержан

В Петропавловске-Камчатском неизвестный в балаклаве открыл огонь по 57-летнему бизнесмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Это произошло утром 26 июня. Стрелок скрылся с места преступления. Его удалось задержать на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ («Покушение на убийство»). По их версии, мужчина сделал это из личной неприязни. Пострадавший госпитализирован в Камчатскую краевую больницу.

По информации «Кам 24», стрелок использовал самодельное оружие, заряженное патроном с металлической стружкой.

Ранее в Тульской области бизнесмен открыл огонь по директору Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александру Архипову и его адвокату Евгению Аксенову.