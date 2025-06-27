Попытка нажиться на восстановлении поврежденных под Херсоном дорог привела министра в СИЗО

В Херсонской области министра заподозрили в коррупции при восстановлении дорог

Министр транспорта Херсонской области и его заместитель оказались в СИЗО по делу о получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным следствия, взятки чиновники получили от представителей компании, занимающейся строительством и восстановлением дорог, в том числе тех, которые были разрушены в ходе боевых действий. За покровительство коммерсанты передали чиновникам несколько миллионов рублей.

В скором времени арестованных отправят в Москву, где с ними будут работать сотрудники центрального аппарата Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР).

Ранее в Ивановской области главу дорожного департамента российского региона задержали за взятку в 50 миллионов рублей.