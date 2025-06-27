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08:38, 27 июня 2025Мир

Посол США в России на прощание процитировала Пушкина

Посол США в России Трейси при отъезде из Москвы процитировала Пушкина
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол США в России Линн Трейси завершила свою работу в Москве и при отъезде процитировала русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщается в Telegram-канале американского посольства.

«Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву", которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания!

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!» — написала она.

Трейси добавила, что ее вдохновили встречи с россиянами, «которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего».

Ранее стало известно, что Трейси завершила свою работу в России и покидает страну. Она была утверждена на соответствующую должность в декабре 2022 года. К своим обязанностям приступила 30 января 2023 года.

6 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Отмечается, что глава государства поставил перед Дарчиевым задачу развивать отношения с Вашингтоном.

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