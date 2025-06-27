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08:12, 27 июня 2025Мир

Посол США завершила работу в России и покинет Москву

Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси завершила работу в России и покидает страну. Об этом говорится в Telegram-канале американского посольства.

«Линн Трейси покидает Москву. По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре», — сказано в заявлении.

Трейси была утверждена на пост посла в России в декабре 2022 года. К своим обязанностям приступила 30 января 2023 года.

Линн Трейси является кадровым дипломатом. До России она возглавляла диппредставительство США в Армении.

12 июня этого года стало известно, что посол США Линн Трейси вскоре завершит свою миссию в России. Она работала в представительствах США не только в РФ, но и в Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.

До этого прибывший в США посол России Александр Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей.

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