Посол США завершила работу в России и покинет Москву

Посол США Трейси завершила работу в РФ и покидает Москву

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси завершила работу в России и покидает страну. Об этом говорится в Telegram-канале американского посольства.

«Линн Трейси покидает Москву. По случаю отъезда посла США Линн Трейси из Москвы мы выражаем признательность за ее вклад, основанный на последовательной дипломатии, глубоком уважении к русской культуре», — сказано в заявлении.

Трейси была утверждена на пост посла в России в декабре 2022 года. К своим обязанностям приступила 30 января 2023 года.

Линн Трейси является кадровым дипломатом. До России она возглавляла диппредставительство США в Армении.

12 июня этого года стало известно, что посол США Линн Трейси вскоре завершит свою миссию в России. Она работала в представительствах США не только в РФ, но и в Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.

До этого прибывший в США посол России Александр Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей.