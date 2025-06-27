Появились кадры стычек армянских верующих с силовиками

Появились кадры стычек верующих с силовиками около католикоса всех армян

Потасовка между полицейскими и священниками возникла в духовном центре Армянской апостольской церкви Первопрестольном Эчмиадзине. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

«Сюда ранее ворвался и спецназ СНБ в масках. Священники не позволили силовиками ворваться в резиденцию Католикоса», — сообщается в публикации.

Спецназ ворвался в резиденцию, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна. Он заявил, что готов проследовать с правоохранителями, и добавил, что главная угроза сидит в правительстве.

До этого сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении зашли в резиденцию католикоса всех армян. Также у представителей духовенства начались обыски.