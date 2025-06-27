Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:58, 28 июня 2025Из жизни

Психиатр объяснил необычную мимику премьер-министра Италии

Психиатр Шуров: Необычная мимика Мелони указывает на прием допинга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru объяснил необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что политик часто оглядывается по сторонам, периодически вращает глазами и часто моргает. Некоторые комментаторы решили, что мимика итальянского премьера похожа на мимику людей, употребляющих наркотики.

Шуров согласился с последним утверждением. Он отметил, что состояние Мелони может говорить об использовании психостимуляторов или иного серьезного допинга.

«Мы видим расширенный зрачок, очень активную мимику, плавающий взгляд, ускоренную речь. В общем, каждый человек задался вопросом, чем может быть продиктовано такое неадекватное состояние. Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга», — сказал психиатр.

Ранее эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов оценил значение выражения лица премьер-министра Италии при ее разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению психолога, Мелони презирает французского лидера и не может скрыть свои внутренние чувства, они отражаются у нее на лице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Росавиация начала расследовать инциденты в трех регионах России. Одним из них стало столкновение самолетов в аэропорту Сочи

    Пристававшие к девушкам в Москве пикаперы отказались признать вину

    Речь Зеленского в Совете Европы резко осудили в США

    Раскрыты претенденты на роль Джеймс Бонда

    Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

    Российские военные на сумском направлении на 14 километров отодвинули ВСУ от границы

    В Госдуме дали совет желающим взять ипотеку

    Психиатр объяснил необычную мимику премьер-министра Италии

    В Японии начали расследовать смерть россиянки

    На Украине рассказали об унижении Зеленского на саммите НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости