Психиатр объяснил необычную мимику премьер-министра Италии

Психиатр Шуров: Необычная мимика Мелони указывает на прием допинга

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru объяснил необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что политик часто оглядывается по сторонам, периодически вращает глазами и часто моргает. Некоторые комментаторы решили, что мимика итальянского премьера похожа на мимику людей, употребляющих наркотики.

Шуров согласился с последним утверждением. Он отметил, что состояние Мелони может говорить об использовании психостимуляторов или иного серьезного допинга.

«Мы видим расширенный зрачок, очень активную мимику, плавающий взгляд, ускоренную речь. В общем, каждый человек задался вопросом, чем может быть продиктовано такое неадекватное состояние. Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга», — сказал психиатр.

Ранее эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов оценил значение выражения лица премьер-министра Италии при ее разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению психолога, Мелони презирает французского лидера и не может скрыть свои внутренние чувства, они отражаются у нее на лице.