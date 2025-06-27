Раскрыта сумма ежедневного ущерба россиянам от мошенников

Ежедневный ущерб от мошенников в киберпространстве достигает миллиарда рублей

Ежедневная сумма ущерба от действий мошенников в киберпространстве достигает одного миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева сообщает РИА Новости.

Об этом Фадеев рассказал в рамках представленного доклада «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0». По словам эксперта за четыре года значительно возросла глубина проникновения информационных технологий в повседневную жизнь россиян.

Ранее эксперт компании Edna Александр Дубровин в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл эффективный способ оградить себя от посягательств мошенников.

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