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15:05, 27 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности нападения вооруженного студента на проректора российского вуза

Напавший на проректора Гнесинки студент был на контроле у психологической службы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Напавший на проректора академии музыки имени Гнесиных студент был на контроле у психологической службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, в пресс-службе учебного заведения рассказали, что молодой человек находился на контроле у психологической службы из-за странного поведения. По их словам, у него не было конфликта с проректором.

Кроме того, в пресс-службе академии рассказали, что само нападение произошло в прошлый четверг. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что все службы безопасности академии были предупреждены о визите четверокурсника, поэтому они смогли оперативно отреагировать. В вузе заявили, что позже будет рассмотрен вопрос об отчислении фигуранта.

Ранее сообщалось, что студент четвертого курса пришел на экзамен, зашел в кабинет проректора, распылил там баллончик и начал угрожать. Охранники вуза вызвали росгвардейцев по тревожной кнопке. Прибывшие на место силовики обезвредили молодого человека.

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