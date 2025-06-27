Россия резко нарастила импорт одного вида продукции из Южной Кореи

РИА Новости: Экспорт сладких напитков из Южной Кореи в РФ вырос на четверть

По итогам мая 2025 года экспорт сладких напитков из Южной Кореи в Россию увеличился более чем на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 2,5 миллиона долларов. О резком росте поставок этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы азиатской страны.

Речь идет об экспорте газировок и других сладких напитков, которые делаются на основе воды с добавлением подсластителей и вкусо-ароматических веществ. К такого рода продукции, в частности, относятся лимонады, кола, энергетики, а также негазированные напитки, например, холодные чаи.

Достигнутый в конце весны результат оказался максимальным с июня 2023 года. В месячном выражении поставки увеличились на 16 процентов. Кроме того, за отчетный период заметно увеличился экспорт сладкой газировки с добавлением молока, сокосодержащие напитки, компоты и т.д. Доходы южнокорейских поставщиков от экспорта этого вида продукции в РФ выросли на 15 процентов в месячном и в 1,8 раза в годовом выражении — до 611 тысячи долларов.

Повышенным спросом у российских импортеров в мае также пользовалась южнокорейская лапша быстрого приготовления. За последний месяц весны поставки этого вида продукции в РФ увеличились в 1,7 раза год к году и достигли отметки в 4,2 миллиона долларов. В мае на российский рынок из Южной Кореи было отправлено в общей сложности 1967 тонн лапши. За первые пять месяцев 2025 года экспорт достиг 15,8 миллиона долларов и 3,5 тысячи тонн.