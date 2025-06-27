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15:38, 27 июня 2025Мир

Россия уличила Великобританию в попытке отсрочить крах режима Зеленского

Посольство России: Великобритания стремится отсрочить крах режима Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jaimi Joy / Reuters

Власти Великобритании стремятся отсрочить крах режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление опубликовало посольство России в Лондоне в социальной сети X.

«Недавние заявления о военной поддержке Киева лишь подтверждают навязчивое стремление британского руководства отсрочить крах режима Зеленского», — говорится в публикации ведомства.

В посольстве подчеркнули, что за военный авантюризм политиков придется расплачиваться британским налогоплательщикам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании просто обкрадывают свое население ради продолжения боевых действий на Украине.

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