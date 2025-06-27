Посольство России: Великобритания стремится отсрочить крах режима Зеленского

Власти Великобритании стремятся отсрочить крах режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление опубликовало посольство России в Лондоне в социальной сети X.

«Недавние заявления о военной поддержке Киева лишь подтверждают навязчивое стремление британского руководства отсрочить крах режима Зеленского», — говорится в публикации ведомства.

В посольстве подчеркнули, что за военный авантюризм политиков придется расплачиваться британским налогоплательщикам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Европейского союза (ЕС) и Великобритании просто обкрадывают свое население ради продолжения боевых действий на Украине.