Россиянин с «розочкой» из бутылки напал на мать своих детей и ее старшую дочь

В Красноярске суд приговорил мужчину за покушение на мать своих детей и ее дочь

В Красноярске суд приговорил 31-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за нападение на мать своих детей и ее 17-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Осужденный несколько лет жил с женщиной, которая родила от него двоих детей. Пара часто ссорилась из-за алкогольной зависимости мужчины, которы после очередной пьянки избивал сожительницу.

В августе 2024 года многодетная мать после очередной попойки бывшего возлюбленного выгнала его из дома. Через пару месяцев мужчина решил ей отомстить. Утром он сделал «розочку» из стеклянной бутылки и отправился к квартире женщины. В это время домой вернулась ее 17-летняя дочь. Мужчина начал бить подростка по голове осколками бутылки. Несовершеннолетняя успела забежать в квартиру, позвала на помощь маму и потеряла сознание. Мужчина также зашел в квартиру и еще 11 раз ударил школьницу бутылкой по ногам, рукам, телу и голове.

После этого он нанес удары бутылкой по голове и спине бывшей сожительнице, которая пыталась его остановить. Потом он взял нож и еще три раза ударил им женщину, которая тоже потеряла сознание. Мужчина подумал, что убил их, и пошел к правоохранителям с повинной. После возбуждения дела он компенсировал пострадавшим моральный вред, который оценили в 100 тысяч рублей. Мать и дочь проходили длительное лечение.

Ранее сообщалось, что житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга.