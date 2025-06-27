Россиянка отметила день рождения и едва не задавила трехлетнего сына

В деревне Петровские Бабы Ленинградской области мать отметила день рождения и едва не задавила трехлетнего сына. Об этом стало известно 78.ru.
По сведениям издания, россиянка в компании друзей праздновала первый юбилей — ей исполнилось 20 лет. В какой-то момент девушка, не имея водительских прав, решила прокатиться на автомобиле мужа.
Сдавая назад, она наехала на своего ребенка. Мальчика с травмами доставили в больницу. Медики назвали его состояние тяжелым.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнал 78.ru.
До этого сообщалось, что в Калининграде мать ученика одного из лицеев города избила школьную медсестру. Женщина совершила нападение, поскольку хотела удалить медкарту сына с целью cкрыть информацию о его болезнях.
В отношении родительницы возбудили уголовное дело.