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19:17, 27 июня 2025Моя страна

Россиянка разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей

Уфимка Елена Степанова разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Дизайнер из Уфы Елена Степанова разработала одежду для слабовидящих и их собак-поводырей. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

Уникальную линейку предметов гардероба россиянка представила на международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях». «Мы, хотели показать в своей коллекции, что собака и незрячий человек — это единое целое, поэтому коллекция выполнена в стиле Family Look», — пояснила Степанова.

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В апреле Челябинский проект для слепых победил на престижной Национальной премии. Инклюзивный кинопроект «Незримое кино», который реализует АНО «Креативные индустрии Урала» совместно с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, завоевал приз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты».

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