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06:01, 27 июня 2025Россия

Российские саперы обезвредили взрывоопасные предметы в ДНР

Саперы ВДВ обезвредили свыше 60 взрывоопасных предметов в Артемовске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Инженерно-саперные подразделения ВДВ в ходе разминирования в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) обезвредили свыше 60 взрывоопасных предметов. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Только за прошедший месяц в Артемовске саперами-десантниками из Иваново обезврежено 8 противотанковых мин ТМ-62, 12 подавленных системой РЭБ FPV-дронов противника и более 40 самодельных взрывных устройств», — сообщили в оборонном ведомстве.

Саперы отметили, что в ходе разминирования сталкиваются в том числе с иностранными предметами, с которыми ранее не приходилось работать.

Ранее сообщалось, что в Курской области разминировали 44 населенных пункта и 53 тысячи гектаров, что составляет 4,6 процента от общего объема территорий.

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