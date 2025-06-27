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12:26, 27 июня 2025Россия

Российский «Кинжал» поразил цель в украинском тылу

Минобороны: Ракета «Кинжал» поразила военные аэродром ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила цель в украинском тылу. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен в ночь на 27 июня.

Атака была комбинированной, отметили в Минобороны России. Помимо «Кинжала», были применены беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования, пояснили в министерстве.

Также Минобороны отчиталось о продвижении в Харьковской области. Под контроль российских войск перешел населенный пункт Кругляковка.

ЖЗЛ
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