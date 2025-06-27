Сенатор Пушков назвал мероприятие НАТО в Гааге саммитом неуверенности

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что саммит НАТО в Гааге, вместо саммита сплоченности, стал «саммитом неуверенности». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению политика, для европейских союзников США — неуверенность в надежности стратегической опоры Европы в лице Дональда Трампа и Америки как главной державы альянса.

Для самого главы Штатов это также был саммит неуверенности, где было показано отношение Европы к Америке, считает Пушков.

«Трампа, дружно ненавидят, хотя и заискивают перед ним; все время навязывают ему свое и хотят втянуть его в безнадежную украинскую авантюру», — отметил сенатор.

Наконец, это был саммит неуверенности всего западного альянса, в том, как дальше будет происходить поддержка Украины со стороны Европы и Штатов, указал Пушков.

Ранее Владимир Рогов заявил, что саммит НАТО показал, что Владимир Зеленский стал изгоем для Запада. Период славы и время рукоплескания за русофобию остались позади, уточнил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

