Российский военблогер отреагировал на отказ в выплатах участникам операции «Поток»

Военблогер Живов заявил о нехристианском отношении к участникам операции «Поток»

Российский военблогер и волонтер Алексей Живов отреагировал на отказ в выплатах участникам операции «Поток». Свою оценку он дал в Telegram.

26 июня глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что участникам операции «Поток» отказали в выплатах и наградах. По ее словам, бойцам лишь «кинули как собакам 100 тысяч рублей».

Живов назвал такое отношение к военнослужащим нехристианским. «Общее отношение к людям у нас пока не переменилось», — написал он. Волонтер признался, что новость о судьбе бойцов, участвовавших в операции, стала для него одним из самых больших разочарований последних лет.

Кашеварова сообщила, что у участников операции «Поток» выявили рак легких и другие тяжелые патологии дыхательной системы. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов пообещал разобраться в сложившейся ситуации. «Я обязательно запрошу эти сведения, хотя бы потому, что у меня мои знакомые сослуживцы тоже были участниками этой операции, поэтому я все узнаю из первых рук», — сказал он.