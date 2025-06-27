Российскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

Пермскому депутату Федорову запретили покидать Россию из-за долгов

Депутату Пермской городской Думы, капитану ФСБ в запасе, бизнесмену Дмитрию Федорову запретили покидать Россию из-за долгов. Такое решение принял Мотовилихинский районный суд, передает РБК.

По данным российского издания, в отношении Федорова выявлена задолженность по налогам и сборам, а также начислены пени и штрафы, общий размер которых составляет 513,5 тысячи рублей. В отношении парламентарий были открыты два исполнительных производства, разъяснили в суде.

Также в отношении Федорова продолжают действовать три незавершенных исполнительных производства на сумму 612,3 тысячи рублей. В указанную сумму входят просроченные кредитные обязательства на 376,6 тысячи рублей и долги за коммунальные услуги — газоснабжение, отопление и электроэнергию — на 180,8 тысячи рублей, пишет РБК.

До этого сообщалось, что бывший депутат Калининградской облдумы Иван Грибов получил 9,5 года колонии за сигареты.