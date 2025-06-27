Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 27 июня 2025Россия

Российскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

Пермскому депутату Федорову запретили покидать Россию из-за долгов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Федоров

Дмитрий Федоров. Кадр: Единая Россия Пермского края / YouTube

Депутату Пермской городской Думы, капитану ФСБ в запасе, бизнесмену Дмитрию Федорову запретили покидать Россию из-за долгов. Такое решение принял Мотовилихинский районный суд, передает РБК.

По данным российского издания, в отношении Федорова выявлена задолженность по налогам и сборам, а также начислены пени и штрафы, общий размер которых составляет 513,5 тысячи рублей. В отношении парламентарий были открыты два исполнительных производства, разъяснили в суде.

Также в отношении Федорова продолжают действовать три незавершенных исполнительных производства на сумму 612,3 тысячи рублей. В указанную сумму входят просроченные кредитные обязательства на 376,6 тысячи рублей и долги за коммунальные услуги — газоснабжение, отопление и электроэнергию — на 180,8 тысячи рублей, пишет РБК.

До этого сообщалось, что бывший депутат Калининградской облдумы Иван Грибов получил 9,5 года колонии за сигареты.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    Ольга Серябкина в бюстгальтере спела на камеру

    В Киеве раскрыли план по переговорам с Россией

    Путин прибыл на саммит совета ЕАЭС в Минске

    ВСУ ударили дроном в 400 метрах от ядерных реакторов ЗАЭС

    В резиденции армянского католикоса произошла потасовка с полицией

    С поставками грузов в Россию из стран СНГ начались проблемы

    Выявили неожиданную пользу дневного сна

    Российскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

    Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости