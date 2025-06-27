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08:44, 27 июня 2025Силовые структуры

Сотрудников Заксобрания российского региона уличили в похищении средств на фиктивном найме

В Омской области пройдет суд над экс-сотрудниками Заксобрания за фиктивный найм
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении троих бывших сотрудников Законодательного Собрания региона из-за фиктивного трудоустройства. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Их имущество арестовано на общую сумму более 7,6 миллиона рублей. Их дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.

Речь идет о бывшем помощнике депутата Заксобрания области, экс-депутате и самом фиктивно устроенном. По версии следствия, в период с октября 2021 года по декабрь 2023-го двое мужчин фиктивно взяли на работу в качестве помощника депутата знакомого. В реальности мужчина не работал, а обвиняемые похитили положенную работнику зарплату в размере более 1,8 миллиона рублей.

Ранее Долгопрудненский городской суд вынес приговор двоим топ-менеджерам местного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за махинации с «мертвыми душами», в результате которой они похитили 12 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.

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