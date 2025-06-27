Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 27 июня 2025Наука и техника

Стал известен простой способ укрепить брак

PLOS One: Публичные проявления нежности укрепляют брак
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Candice Picard / Unsplash

Ученые выяснили, что один из самых эффективных способов сохранить счастливые отношения — это публичные проявления нежности. По данным международного исследования, объятия, поцелуи и держание за руки на глазах у других напрямую связаны с более высоким уровнем удовлетворенности в браке. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Исследование провели ученые из Силезского университета, опросив более 450 человек из Польши, Индонезии и Непала. Выяснилось: пары, которые чаще обнимаются и целуются не только дома, но и в общественных местах, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя счастливее.

Авторы подчеркивают: подобные жесты не только укрепляют романтическую связь, но и улучшают психоэмоциональное состояние обоих партнеров. Особенно это важно в культурах, где физическая близость не считается нормой в общественном пространстве.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что совместные банковские счета могут стать дополнительным фактором стабильности в отношениях. А вот дефицит ласки — один из главных источников недовольства в браке, особенно у мужчин.

Ранее ученые уже называли объятия одним из простейших способов улучшить здоровье. Так, в одном из исследований было показано, что даже кратковременные объятия снижают уровень кортизола — гормона стресса, а также стабилизируют давление и улучшают настроение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о сотнях тысяч выпущенных на Украине с 2022 года некрологов

    Издевательство голландской королевы над Трампом попало на видео

    Туристов предупредили об обрушившихся на Европу сильных ливнях и аномальной жаре

    43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

    Путин заявил о конце игры в одни ворота с Западом

    Названы любимые регионы России для путешествий у зумеров

    Трамп высказался о новом ударе по Ирану

    Стюардесса назвала запретную для полета на самолете одежду

    Стал известен простой способ укрепить брак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости