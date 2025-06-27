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23:10, 27 июня 2025Мир

Стало известно о контакте США с Турцией в день атаки Израиля на Иран

Глава МИД Турции Фидан заявил, что США связывались в день атаки Израиля на Иран
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США связывались с Турцией в день атаки Израиля на Иран, выражая озабоченность своей безопасностью. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Американцы заявили, что не играют никакой роли в этой атаке, и выразили озабоченность своей безопасностью, чтобы Иран не нападал. А уже в день, когда американские бомбардировщики были в воздухе, мы обсуждали возможность атаки с министром иностранных дел Ирана (Аббасом) Аракчи», — отметил он.

Израиль 13 июня начал масштабную операцию против Ирана, ударив по ядерным объектам, военным базам и командному составу.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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