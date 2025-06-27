Сын Трампа пожаловался на убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в выборы

FT: Семья Трампа понесла убытки из-за обвинений во вмешательстве России в выборы

Семья президента США Дональда Трампа понесла значительные убытки из-за обвинений в якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил сын политика Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

«На самом деле, я бы сказал, что у нас было бы гораздо больше нулей, если бы мой отец изначально не баллотировался», — сказал он.

По словам Эрика Трампа, его семья столкнулась с «астрономическими» судебными и финансовыми издержками. Им нужно было выплатить около 500 миллионов долларов, «чтобы защититься от связанных с Россией спекуляций, фальшивых мистификаций и грязных досье о немыслимых вещах».

Ранее комитет Сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года.