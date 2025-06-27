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15:56, 27 июня 2025Экономика

Компания Трампа отказалась от идеи производить свой смартфон в США

CNN: Компания Трампа забыла про обещание производить смартфон T1 в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Связанная с президентом США Дональдом Трампом компания The Trump Organization удалила со своего сайта упоминание о том, что анонсированный ей смартфон T1 будут производить в США. На этом обратило внимание CNN.

Теперь на сайте оператора связи Trump Mobile указано, что Т1 является «гордой американской разработкой», «созданной с учетом американских ценностей» и «воплощенной в жизнь прямо здесь, в США». Новая формулировка избегает упоминания о стране производства модели, а каких-либо обещаний по этому поводу больше нет.

Компания анонсировала скорый выпуск своего смартфона и создание мобильного оператора со своим тарифным планом на прошлой неделе. Она объявила, что купить гаджет можно будет августе, а его стоимость с тарифным планом составит 499 долларов. Телефон должен иметь металлический корпус золотистого цвета с гравировкой американского флага и заставкой по умолчанию в виде слогана Трампа «Make America Great Again» («сделаем Америку великой снова»).

Эксперты в один голос заявили, что обещание о производстве в США невозможно выполнить, потому что страна не имеет мощностей для производства устройства в заявленных параметрах даже без учета цены. Чтобы получить смартфон в столь короткий срок The Trump Organization придется обратиться в Китай. Позднее сын Трампа Эрик уточнил, что смартфоны «можно» производить в США в «конечном итоге».

Журналисты The Daily Beast предположили, что выпуск смартфона от Трампа отдадут китайским Xiaomi или Oppo.

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