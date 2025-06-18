Компания Трампа будет продавать золотые смартфоны за $499

Принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания объявила о запуске нового смартфона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. Об этом говорится на ее сайте.

Старт продаж намечен на август. Дополнительный пакет услуг мобильной связи будет возможность купить за 47,45 доллара в месяц.

Эта цена — отсылка к двум президентским срокам американского лидера, который был 45-м и теперь является 47-м по счету президентом. За эти деньги клиенты получат возможность отправлять неограниченное количество сообщений, пользоваться телемедицинскими услугами, а также совершать международные звонки в более чем сто стран мира.

Ранее в США начались протесты против Дональда Трампа и его администрации. В американском городе Филадельфия участие в шествии 14 приняли участие около 14 тысяч человек. Также сотни человек вышли на акцию протеста у штаб-квартиры телеканала Fox 5 в пригороде Вашингтона.