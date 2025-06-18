Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:34, 18 июня 2025Наука и техника

Компания Трампа будет продавать «золотые» смартфоны

Компания Трампа будет продавать золотые смартфоны за $499
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания объявила о запуске нового смартфона золотого цвета под названием T1 и сервиса сотовой связи Trump Mobile. Об этом говорится на ее сайте.

Старт продаж намечен на август. Дополнительный пакет услуг мобильной связи будет возможность купить за 47,45 доллара в месяц.

Эта цена — отсылка к двум президентским срокам американского лидера, который был 45-м и теперь является 47-м по счету президентом. За эти деньги клиенты получат возможность отправлять неограниченное количество сообщений, пользоваться телемедицинскими услугами, а также совершать международные звонки в более чем сто стран мира.

Ранее в США начались протесты против Дональда Трампа и его администрации. В американском городе Филадельфия участие в шествии 14 приняли участие около 14 тысяч человек. Также сотни человек вышли на акцию протеста у штаб-квартиры телеканала Fox 5 в пригороде Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Cовершенно беззащитны». Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

    Экс-премьер Украины заявил о наличии денег у Киева только на теракты

    На Солнце ночью произошла мощная вспышка

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

    Обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу»

    Девушке понадобилась помощь психолога после работы с порнозвездой Бонни Блю

    Тренер посоветовала упражнения для укрепления спины

    Политолог оценила сроки конфликта Израиля и Ирана

    Стало известно о графике работы Путина на ПМЭФ-2025

    Юрист предупредил о штрафах для обрызгавших пешеходов грязью водителей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости