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00:36, 27 июня 2025Мир

В ЕС назвали необходимое количество БПЛА на случай конфликта с Россией

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС нужно 3 млн БПЛА в год на случай конфликта с Россией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Евросоюзу понадобится порядка трех миллионов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в год, чтобы иметь возможность отражать атаки на случай вооруженного конфликта с Россией. Необходимое количество дронов подсчитал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, его слова приводятся в интервью британскому телеканалу Sky News.

«У России может быть около пяти миллионов дронов, так что наши возможности должны быть больше, чтобы победить... Нам понадобится около трех миллионов дронов в год», — выразил мнение Кубилюс.

Еврокомиссар добавил, что вместо пополнения запасов БПЛА странам ЕС стоит задуматься о формировании команд пилотов дронов, инженеров и производителей, которые готовы при необходимости масштабировать производство.

Ранее The Times писала, что боевые действия на Украине стали причиной распространения «новых способов ведения войны». В итоге у Европы возникла необходимость догнать темпы развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ускорившиеся в ходе украинского конфликта.

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